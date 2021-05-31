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Хорватия – Армения: прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

вчера, 15:19

Первого июня в Осиеке пройдет товарищеский матч между сборными Хорватии и Армении. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.177.3115.36
Лига Ставок 1.20 7.20 14.00
Фонбет 1.20 7.00 12.00
Мелбет 1.21 6.60 13.00
1XBET 1.21 6.60 13.00
BetBoom 1.19 6.50 14.50

Ставки букмекеров

Шансы сборной Хорватии одержать победу в этой встрече БК Фонбет оценивает коэффициентом 1.22. Заключить пари на ничью букмекер предлагает по котировке 6.40, а победа Армении идет за 12.50.

Также аналитики БК ожидают результативный матч от команд. Поставить на ТБ(2,5) голов можно за 1.56, ТМ(2,5) – 2.33.

Форма команд

В марте Хорватия провела три матча квалификации к ЧМ. В стартовой игре отборочного цикла «шашечные» неожиданно уступили в гостях Словении (0:1). Реабилитироваться за это поражение удалось по итогам встреч против Кипра (1:0) и Мальты (3:0).

Армения стала главным открытием мартовских матчей отборочного цикла к ЧМ-2022. Команда добилась трех стартовых побед. Началась успешная серия с гостевой игры против Лихтенштейна (1:0), а продлилась в домашних встречах против Исландии (2:0) и Румынии (3:2).

Предстоящий поединок станет дебютным противостоянием соперников. Прежде сборные Хорватии и Армении не встречались. Отметим, что тренерский штаб армянской сборной решил не вызывать на текущий сбор полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Что касается хорватов, то у них боевой состав, который готовится к выступлениям на Евро-2020.

Информация для ставок

• Хорватия выиграла 7 из 10 прошлых матчей на своем поле
• Армения не проигрывала в 3 предыдущих гостевых поединках – две победы и одна ничья
• В 4 из 5 прошлых матчах Хорватии выиграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Армения через контрольные поединки просматривает новых исполнителей, а Хорватия форсирует форму под предстоящий чемпионат Европы. При таком раскладе от команд стоит ожидать результативных ошибок в обороне. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(3) по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.54 1.93 1.87
Лига Ставок 2.32 1.59 1.83 1.95
Мелбет 2.38 1.54
1XBET 2.38 1.54
BetBoom 4.10 1.20 2.40 1.52 1.87 1.87
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