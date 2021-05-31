Хорватия – Армения: прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

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вчера, 15:19

Первого июня в Осиеке пройдет товарищеский матч между сборными Хорватии и Армении. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Шансы сборной Хорватии одержать победу в этой встрече БК Фонбет оценивает коэффициентом 1.22. Заключить пари на ничью букмекер предлагает по котировке 6.40, а победа Армении идет за 12.50.

Также аналитики БК ожидают результативный матч от команд. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.56, ТМ(2,5) – 2.33.

Форма команд

В марте Хорватия провела три матча квалификации к ЧМ . В стартовой игре отборочного цикла «шашечные» неожиданно уступили в гостях Словении (0:1). Реабилитироваться за это поражение удалось по итогам встреч против Кипра (1:0) и Мальты (3:0).

Армения стала главным открытием мартовских матчей отборочного цикла к ЧМ -2022. Команда добилась трех стартовых побед. Началась успешная серия с гостевой игры против Лихтенштейна (1:0), а продлилась в домашних встречах против Исландии (2:0) и Румынии (3:2).

Предстоящий поединок станет дебютным противостоянием соперников. Прежде сборные Хорватии и Армении не встречались. Отметим, что тренерский штаб армянской сборной решил не вызывать на текущий сбор полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Что касается хорватов, то у них боевой состав, который готовится к выступлениям на Евро-2020.

Информация для ставок

• Хорватия выиграла 7 из 10 прошлых матчей на своем поле

• Армения не проигрывала в 3 предыдущих гостевых поединках – две победы и одна ничья

• В 4 из 5 прошлых матчах Хорватии выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз