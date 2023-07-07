«Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Хьюстон Динамо» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» идет в зоне плей-офф западной конференции, а именно на седьмом месте с 27 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Команда старается не выпадать из зоны плей-офф и в следующих поединках очень важно стабильно продолжать набирать очки. В предстоящей встрече болельщики будут гнать хозяев вперед и рассчитывают на победу. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились поражениями на выезде от «Сиэтл Саундерс» (0:1) и «Остина» (0:3).

«Спортинг Канзас-Сити» отстает от своего нынешнего соперника на три пункта и даже не входит в зону вылета. Команда располагается на 10 месте и нуждается в очках, чтобы как минимум отыграть 1-2 позиции. Таким образом, предстоящий поединок для гостей очень важен, ведь в случае поражения можно отстать от девятой позиции. В прошлом туре «Спортинг Канзас-Сити» крупно обыграл «Ванкувер» (3:0), а ранее уступил минимально «Чикаго Файр» (0:1).

Информация для ставок

«Хьюстон Динамо» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

Четыре из пяти последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спортинг Канзас-Сити» выиграл четыре из шести последних матчей у «Хьюстон Динамо»

Прогноз

Предполагаем, что домашние трибуны помогут хозяевам в этом матче добиться положительного результата. Сделать ставку на победу «Хьюстон Динамо» можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.