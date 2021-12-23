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«Хайдарабад» — «Ист Бенгал». Прогноз на матч индийской Суперлиги (23.12.2021)

23 декабря 2021, 02:14

На игру очередного тура чемпионата Индии «Ист Бенгал» отправляется в гости к «Хайдарабаду». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Индия. Суперлига 2021/2022
Хайдарабад
Ист Бенгал
1 : 1
завершен
23 декабря 2021, 17:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.054.94
Мелбет 1.39 5.20 6.10
1XBET 1.43 5.00 5.65
BetBoom 1.39 5.27 5.88

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры выделяют хозяев поля. Поставить на победу «Хайдарабада» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. При неожиданном успехе гостей залетит коэффициент 4.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.8, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Хайдарабад» набрал неплохую форму и вплотную приблизился к лидерам чемпионата. После шести матчей команда идет на третьей строчке с отставанием от первого места в четыре очка. В прошлом туре коллектив расписал ничью (1:1) на выезде с «Гоа», а чуть ранее не оставил шансов в домашнем поединке «Норт-Ист Юнайтед» (5:1).

«Ист Бенгал» не может похвастаться такими же результатами, команда замыкает турнирную таблицу, имея в копилке всего три зачетных балла. В последних двух турах коллектив уступил на выезде «Норт-Ист Юнайтед» (0:2), а также расписал ничью с клубом «Керала Бластерс» (1:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Хайдарабада» составляет пять поединков
  • Безвыигрышная серия «Ист Бенгала» насчитывает 14 матчей
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр и «Хайдарабада» и «Ист Бенгала» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Скорее всего, нас ожидает матч с явным преимуществом домашней команды. «Хайдарабад» будет владеть преимуществом и завершит игру оформлением трех очков. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.79 1.60 2.36
Мелбет 2.91 1.34
1XBET 4.50 1.18
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 09:02
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
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