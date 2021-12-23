«Одиша» — «Гоа». Прогноз на матч индийской Суперлиги (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:40

На поединок очередного тура индийской Суперлиги «Гоа» отправляется на матч с «Одишей». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу «Одиши» можно по коэффициенту 2.75, а успех «Гоа» оценивается по коэффициенту 2.3. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Одиша» после шести туров занимает седьмое место в таблице и всего на два очка опережает своего нынешнего соперника. В прошлых двух поединках команде сопутствовала неудача, итогом которой стали два поражения от «Джамшедпура» (0:4) и «Ченнайна» (1:2).

«Гоа» сумел оформить четыре очка, взяв их в играх с «Бангалором», который обыграл 2:1, а также с «Хайдарабадом» (1:1). Коллектив приложит максимум усилий, чтобы продолжить серию без поражений и порадовать болельщиков.

Информация для ставок

«Одиша» одержала всего одну победу в последних пяти матчах

Серия без поражений «Гоа» насчитывает три игры (две победы и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились победой «Гоа»

Три из четырех последних поединков «Гоа» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Одиша» является удобным соперником для «Гоа», поэтому смеем предположить, что небольшое преимущество будет на стороне гостей. Вполне возможно, что его хватит для достижения положительного результата. Сделать ставку на победу «Гоа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3.