«Ингулец» — «Колос». Прогноз на матч чемпионата Украины (07.03.2021)

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06 марта 2021, 07:37

В 17-м туре чемпионата Украины «Ингулец» сыграет дома с «Колосом» из Ковалевки. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Колос» фаворитом этой встречи, сделать ставку на победу команды можно с коэффициентом 2.4. Ставка на победу «Ингульца» представлена коэффициентом 3. Ничейный исход котируется в 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 2.17 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.69. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Форма команд

«Ингулец» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате и находится на предпоследнем месте в таблице. Команда является новичком УПЛ , и такие результаты были довольно предсказуемы. Клубу необходимо улучшать игру и эффективнее реализовывать моменты, чтобы не покинуть УПЛ по завершении сезона. В прошлых двух турах «Ингулец» проиграл «Десне» (0:3) и сыграл вничью с «Ворсклой» (2:2).

«Колос» выступает гораздо успешнее своих нынешних соперников, но в прошлом туре команда прервала свою серию без поражений, уступив «Руху» (1:2). Подопечные Руслана Костышина выступают достаточно стабильно, но сможет ли коллектив побороться за участие в Лиге Европы — предсказать довольно сложно. Ранее «Колос» на выезде обыграл «Львов» (2:0).

Информация для ставок

В пяти из шести последних официальных матчей «Колоса» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Ингулец» выиграл всего 1 матч за 16 туров чемпионата

Ни в одном из четырех последних матчей между командами не было забито более одного гола

«Ингулец» забивал в шести из восьми последних домашних матчей в УПЛ

Прогноз

«Колос» находится в неплохой форме, и чтобы продолжать борьбу за Лигу Европы, команде нужно обязательно побеждать аутсайдера. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.4.