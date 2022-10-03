«Интер» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 12:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Интера» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Интеру» подходит к спаренным матчам с «Барселоной» с тремя очками в активе, как и у соперника. Команды проиграли свои матчи «Баварии» и вероятнее всего, немцы не упустят возможность выиграть группу. Таким образом предстоящие встречи становятся практически решающими в борьбе за второе место. Два последних матча «Интера» завершились поражениями от «Ромы» (1:2) и «Удинезе» (1:3).

«Барселона» показывает уверенный футбол в чемпионате и даже в прошлом туре Лиги Чемпионов выглядела не хуже соперника, но проиграла. Теперь коллектив, в составе которого Левандовский уже забил много мячей постарается сломить сопротивление «Интера» в Италии и получить преимущество в борьбе за выход из группы. В прошлом туре «Барселона» минимально одолела «Мальорку» (1:0), а ранее крупно обыграла «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

«Интер» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла семь поединков за последнее время во всех турнирах

В пяти последних матчах между клубами было зафиксировано не более трех мячей за игру

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Интером»

Прогноз

«Интер» испытывает проблемы с результатами в последнее время, и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очков с мощной «Барселоной». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.