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«Интер» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

вчера, 12:18
Индзаги Симоне

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Интера» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.384.021.81
Лига Ставок 4.20 4.10 1.80
Мелбет 4.28 4.14 1.85

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Интеру» подходит к спаренным матчам с «Барселоной» с тремя очками в активе, как и у соперника. Команды проиграли свои матчи «Баварии» и вероятнее всего, немцы не упустят возможность выиграть группу. Таким образом предстоящие встречи становятся практически решающими в борьбе за второе место. Два последних матча «Интера» завершились поражениями от «Ромы» (1:2) и «Удинезе» (1:3).

«Барселона» показывает уверенный футбол в чемпионате и даже в прошлом туре Лиги Чемпионов выглядела не хуже соперника, но проиграла. Теперь коллектив, в составе которого Левандовский уже забил много мячей постарается сломить сопротивление «Интера» в Италии и получить преимущество в борьбе за выход из группы. В прошлом туре «Барселона» минимально одолела «Мальорку» (1:0), а ранее крупно обыграла «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

  • «Интер» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла семь поединков за последнее время во всех турнирах
  • В пяти последних матчах между клубами было зафиксировано не более трех мячей за игру
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Интером»

Прогноз

«Интер» испытывает проблемы с результатами в последнее время, и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очков с мощной «Барселоной». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.08 1.26 2.44 1.61 1.92 1.97
Лига Ставок 2.36 1.57 1.87 1.90
Мелбет 2.49 1.63
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:07
Барса на выезде играет не ах...
Гость
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