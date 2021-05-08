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«Интер» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

вчера, 05:16

В 35-м туре Серии А «Сампдория» отправится в Милан на игру с «Интером». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.806.85
Лига Ставок 1.55 4.60 5.60
Мелбет 1.45 4.86 7.23

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48, ничейный исход котируется в 4.68, а победа «Сампдории» представлена коэффициентом 6.78.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.33, ТБ (2,5) – 1.6. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.83.

Форма команд

«Интер» в последних двух матчах обыграл «Верону» (1:0) и «Кротоне» (2:0). Эти победы позволили миланскому клубу досрочно завоевать золотые медали чемпионата, прервав многолетнюю гегемонию «Ювентуса».

«Сампдория» всё так же находится в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает сезон. В прошлом туре команда обыграла «Рому» (2:0), а туром ранее уступила «Сассуоло» (0:1). На подопечных Клаудио Раньери не давит ответственность за результат, а потому футболисты могут расслабиться и играть в свое удовольствие.

Информация для ставок

  • Победная домашняя серия «Интера» насчитывает шесть матчей
  • Игра первого круга между командами закончилась победой «Интера» (2:1)
  • В четырех последних очных поединках команд был зафиксирован результат «обе забьют + ТБ 2.5»
  • «Сампдория» забивает на выезде в четырех из пяти последних выездных матчей

Прогноз

Команды решили все свои задачи на сезон и вполне могут сыграть в открытый футбол, подарив болельщикам большое количество голов. Сделать ставку «обе забьют + ТБ 2.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.95 1.93
Лига Ставок 2.38 1.59 1.88 1.93
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 3.72 1.24 2.45 1.65 1.89 1.91
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Сампдория (Генуя)
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