«Интер» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

1620440200

вчера, 05:16

В 35-м туре Серии А «Сампдория» отправится в Милан на игру с «Интером». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48, ничейный исход котируется в 4.68, а победа «Сампдории» представлена коэффициентом 6.78.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.33, ТБ (2,5) – 1.6. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.83.

Форма команд

«Интер» в последних двух матчах обыграл «Верону» (1:0) и «Кротоне» (2:0). Эти победы позволили миланскому клубу досрочно завоевать золотые медали чемпионата, прервав многолетнюю гегемонию «Ювентуса».

«Сампдория» всё так же находится в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает сезон. В прошлом туре команда обыграла «Рому» (2:0), а туром ранее уступила «Сассуоло» (0:1). На подопечных Клаудио Раньери не давит ответственность за результат, а потому футболисты могут расслабиться и играть в свое удовольствие.

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Интера» насчитывает шесть матчей

Игра первого круга между командами закончилась победой «Интера» (2:1)

В четырех последних очных поединках команд был зафиксирован результат «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Сампдория» забивает на выезде в четырех из пяти последних выездных матчей

Прогноз