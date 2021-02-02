«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Кубка Италии (02.02.2021)

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сегодня, 19:26

2 февраля 2021 года миланский «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет принимать туринский «Ювентус» в рамках полуфинала Кубка Италии. У букмекеров БК Фонбет есть собственный прогноз, который будет касаться исхода матча.

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют поставить на победу «Интера» в грядущем матче. Коэффициент на победу хозяев – 2.40, на победу гостей – 2.90. В ничью верят меньше всего — 3.50.

Форма команд

Обе команды сейчас представляют верхнюю тройку в Серии А, что говорит об их боеспособности и уровне подготовки. «Интер» — второй, «Ювентус» занимает третью строчку, а опережает их по очкам лишь «Милан», который и является лидером чемпионата. «Ювентус» и «Интер» очень уверенно идут в чемпионате. Миланский клуб в 20 матчах забил 49 голов, пропустив при этом 23 мяча. Показатель туринского клуба не столь атакующий, но более защитный. В 19 матчах «Юве» забил 39 мячей против 18 пропущенных.

Информация для ставок

· «Ювентус» накануне стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи».

· В последних пяти матчах «Ювентус» пропустил лишь два мяча, оба именно в матче с «Интером».

Прогноз

Предлагаем обратить внимание на ставку обе команды забьют с котировкой 1,70.