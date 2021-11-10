Ирландия — Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 16:05

Квалификация на чемпионат мира в Катаре продолжается, в очередном туре мы увидим встречу Ирландии и Португалии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче гостевая команда является неоспоримым фаворитом. Букмекерская контора Мелбет предлагает поставить на победу португальцев с форой (-1) по коэффициенту 1.55, на победу Ирландии можно взять интересный коэффициент 9.5. Ничья оценивается по коэффициенту 5.

На тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.8. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.23.

Форма команд

Ирландия уже не имеет шансов выйти на чемпионат мира, поэтому просто доигрывает поединки квалификации, как имиджевые и с расчетом на будущее. В последних матчах ирландцы выглядели неплохо и радовали болельщиков набранными очками, но победа над «Азербайджаном» (3:0) и ничья с Сербией (1:1) позволяют надеяться максимум на третье место в группе.

Португалия еще не обеспечила себе прямую путевку на ЧМ -2022 и в плотной борьбе продолжает пытаться вытеснять сербов с первого места. Минувшие туры квалификации завершились для португальцев без проблем – разгромные сухие победы над Азербайджаном и Люксембургом (3:0) и (5:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Ирландии составляет четыре игры

Португалия выиграла пять поединков кряду

Пять минувших встреч Португалии и три из пяти Ирландии завершились результатом Тб 2.5

Португалия забивает на выезде минимум три гола в четырех из шести последних матчей

Прогноз

Португалии нельзя терять очки в поединке с соперником, который уже утратил турнирную мотивацию. Верим, что несмотря на выезд, португальский коллектив спокойно разберется с соперником и наберет очередные три очка. Предлагаем поставить на уверенную победу Португалии с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.