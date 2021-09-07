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Исландия — Германия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

сегодня, 11:13

Шестой тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Исландии сыграет на своем поле с Германией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 11.50 6.50 1.23
Мелбет 15.00 7.10 1.23
1XBET 15.00 7.10 1.23
BetBoom 15.00 6.10 1.26

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.21. Поверить в успех Исландии можно по 15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.87. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 1.93.

Форма команд

Сборная Германии набирает обороты под руководством Ханси Флика и несколько дней назад команда смогла вернуть себе первое место в группе. Сейчас коллектив остается главным фаворитом на прямое попадание на ЧМ-2022 в Катаре и в предстоящем матче немцы могут только упрочнить свое лидерство. В прошлом матче Германия разгромила команду Армении (6:0), а немного ранее обыграли на выезде Лихтенштейн (2:0).

Исландия одержала только одну победу в квалификации и набрала всего четыре очка. Это говорит о том, что шансов у сборной побороться за выход из группы уже не осталось. Команда резко сдала в результатах и не может найти свою игру, которая будет приносить коллективу очки. В прошлом матче Исландия спасла ничью в матче с Северной Македонией (2:2), а ранее уступила на своем поле сборной Румынии (0:2).

Информация для ставок

  • Исландия выиграла только два матча из десяти последних встреч во всех турнирах, а Германия одержала пять побед
  • Германия выиграла два из трех последних матчей у Исландии
  • Четыре из пяти последних выездных матчей Германии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Исландия забила в шести домашних поединках из десяти последних

Прогноз

Сборная Германии с каждым матчем становится сильнее и выездной матч с нестабильной Исландией не должен стать проблемой для подопечных Ханси Флика. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
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