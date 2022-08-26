«Альмерия» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

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сегодня, 18:43

Ставки букмекеров

«Севилья» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.15, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Альмерия» по 3.75 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.69, а ТБ (2.5) по 2.25.

Форма команд

«Альмерия» вернувшись в высшую испанскую лигу, смогла набрать всего одна очка за два стартовых тура, расписав ничью в крайнем противостоянии с «Эльче» (1:1)

«Севилья» выглядит неуверенно в начале текущего розыгрыша. Один из грандов испанского футбола, записал к себе в актив всего одно очко, не выявив победителя в крайнем поединке с «Вальядолид» (1:1).

Информация для ставок

«Севилья» не выиграла в 11 из 15 последних матчах в Примере

В шести из 10 последних домашних матчах «Альмерия» забила менее 1.5 голов

«Севилья» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Севилья» с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.