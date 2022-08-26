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«Альмерия» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

сегодня, 18:43
Альмерия - Севилья

Ставки букмекеров

«Севилья» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.15, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Альмерия» по 3.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.523.252.32
Лига Ставок 3.55 3.25 2.22
Мелбет 3.74 3.34 2.22
1XBET 3.74 3.34 2.22

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.69, а ТБ (2.5) по 2.25.

Форма команд

«Альмерия» вернувшись в высшую испанскую лигу, смогла набрать всего одна очка за два стартовых тура, расписав ничью в крайнем противостоянии с «Эльче» (1:1)

«Севилья» выглядит неуверенно в начале текущего розыгрыша. Один из грандов испанского футбола, записал к себе в актив всего одно очко, не выявив победителя в крайнем поединке с «Вальядолид» (1:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» не выиграла в 11 из 15 последних матчах в Примере
  • В шести из 10 последних домашних матчах «Альмерия» забила менее 1.5 голов
  • «Севилья» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Севилья» с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.69 2.29 1.35 3.43
Лига Ставок 2.16 1.67 1.63 2.25
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 1.72 2.31
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ys88z239hj76
сегодня в 19:47
Фаворит матча Севилья
Гость
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