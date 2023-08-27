«Атлетик» – «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.08.2023)

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сегодня, 15:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «басков». Сделать ставку на выигрыш «Атлетика» можно по коэффициенту 1.93. В букмекерской конторе Лига Ставок на «зелёно-белых» предлагается коэффициент 4.20. Выбрать в линии ничью можно по 3.55.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.80. Букмекеры не сильно верят в результативную игру с большим количеством забитых мячей. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Восьмую строчку турнирной таблицы Примеры заняли «львы» по итогам прошлого сезона. Вспомним недавние футбольные поединки с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Бетисом». Ничейным исходом завершился товарищеский матч с « МЮ » (1:1). В игре 1-го тура Ла Лиги «баски» принимали дома «Реал». Гости одержали победу со счётом 2:0. С таким же счётом в игре следующего тура чемпионата Испании «красно-белые» в гостях взяли верх над «Осасуной».

«Бетис» занял шестое место в сезоне 2022/2023 Ла Лиги. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей «зелёно-белых» за последнее время. С минимальным счётом «гелиополиты» уступили команде «Реал Сосьедад» в товарищеской встрече. 13 августа в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «зелёно-белых». Со счётом 2:1 гости выиграли «жёлтую подлодку». Через неделю «нулёвку» раскатал «Бетис» на своём поле с мадридским «Атлетико».

Информация для ставок

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В двух матчах из десяти последних «Атлетик» выиграл своих оппонентов

За тот же период «Бетис» взял верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

Если довериться статистике личных матчей команд, то обычно встречи данных соперников на футбольном поле не отличаются высокой результативностью. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.80.