«Атлетико» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (08.10.2022)

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вчера, 17:52

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдали предпочтение домашнему коллективу. Поставить на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Загрузить на сенсационный успех «Жироны» предлагают по коэффициенту 7.1. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.34.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.94 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.87. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Мадридский «Атлетико» проводит не лучший отрезок сезона. Подопечные Диего Симеоне выиграли лишь в минувшем туре у «Севильи» (2:0), а в остальных матчах середины сентября и начала октября проиграли «Реалу» (1:2), а также «Байеру» и «Брюгге» с одинаковым счетом (0:2).

«Жирона» провела очень результативные матчи в минувших турах чемпионата, но зацепиться за очки у команды не получилось. Сначала было зафиксировано гостевое поражение от «Бетиса» (1:2), а затем домашнее от «Реал Сосьедада» (3:5).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл из четырех последних поединков

У «Жироны» всего две победы в восьми последних матчах

Пять из шести минувших очных встреч завершились ничейным результатом

Четыре последних игры с участием «Жироны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Встреча одного из лидеров и середняка чемпионата. Нет сомнений, что «Атлетико» прервет негативную серию и победит без проблем, поэтому предлагаем поверить в его успех по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.