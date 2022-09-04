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«Осасуна» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

сегодня, 00:13
Осасуна - Райо Вальекано

Ставки букмекеров

«Осасуна» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.08, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Райо Вальекано» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.124.35
Лига Ставок 2.07 3.25 4.00
Мелбет 2.10 3.18 4.44
1XBET 2.10 3.18 4.44

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.63, а ТБ (2.5) за 2.37 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Осасуна» к четвертому туру подходит с шестью очками в активе, тем самым занимая девятую строчку. Клуб выглядит очень неплохо на старте сезона, радуя хорошими результатами своих болельщиков. После побед над «Кадис» и «Севилья», в крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Бетис» (1:0).

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня располагается на 13 месте в чемпионате, с четырьмя очками в активе. Команда по разу в своих матчах выиграла, проиграла и сыграла вничью. Поединок с «Осасуна» хорошая возможность для клуба прийти в себя после досадного поражения от «Мальорка» в крайнем туре (0:2).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Осасуна» завершились с менее 2.5 голами
  • В восьми из 15 последних матчах «Райо Вальекано» не было голов или забила только одна команда
  • «Осасуна» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Осасуна» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.63 2.40 1.32 3.65
Лига Ставок 2.14 1.68 1.62 2.26
Мелбет 1.65 2.44
1XBET 1.65 2.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:32
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-0,25) в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:47
Победа гостей или ничья!
Гость
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