«Осасуна» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

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сегодня, 00:13

Ставки букмекеров

«Осасуна» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.08, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Райо Вальекано» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.63, а ТБ (2.5) за 2.37 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Осасуна» к четвертому туру подходит с шестью очками в активе, тем самым занимая девятую строчку. Клуб выглядит очень неплохо на старте сезона, радуя хорошими результатами своих болельщиков. После побед над «Кадис» и «Севилья», в крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Бетис» (1:0).

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня располагается на 13 месте в чемпионате, с четырьмя очками в активе. Команда по разу в своих матчах выиграла, проиграла и сыграла вничью. Поединок с «Осасуна» хорошая возможность для клуба прийти в себя после досадного поражения от «Мальорка» в крайнем туре (0:2).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Осасуна» завершились с менее 2.5 голами

В восьми из 15 последних матчах «Райо Вальекано» не было голов или забила только одна команда

«Осасуна» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Осасуна» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.