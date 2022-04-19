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«Осасуна» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Примеры (20.04.2022)

сегодня, 00:37
Осасуна - Реал Мадрид

Ставки букмекеров

«Реал» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу столичного клуба, предлагают заиграть с коэффициентом 1.67, ничья в матче расценивается 3.85, а победа «Осасуны» 5.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.553.671.75
Фонбет 5.50 3.80 1.65
Мелбет 5.65 3.98 1.70
1XBET 5.65 3.98 1.70

Аналитики ожидают от матча результативного исхода. Ставку на ТБ (2.5) можно сделать с котировкой 1.80, а ТМ (2.5) идет по 2.08.

Форма команд

«Осасуна» после 32 туров занимает девятое место в таблице с 44 очками. В нынешнем сезоне клуб добился 12 побед, восьми ничьих и 12 игр проиграл. Последние пять туров завершились тремя выигрышами и двумя поражениями. В крайнем туре взят верх над «Валенсией» (1:2).

«Реал» является уверенным лидером чемпионата. Команда имеет в активе 75 очков, что на 15 больше, чем у ближайших преследователей. Всего же, клуб в текущей кампании 23 встречи выиграл, шесть завершил вничью и три проиграл. Прошедшие пять туров увенчались четырьмя триумфами и огорчили одним проигрышем. В крайнем матче обыграна была «Севилья» (2:3).

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • 12 из 15 последних матчей «Осасуны» завершились с менее 3.5 голами
  • «Реал» не проиграл в последних 15 очных встречах

Прогноз

«Реал» пребывает в отличной форме и настроении. Взяв во внимание турнирное положение, историю очных противостояний и амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.67 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.42 2.03 1.88 1.60 2.47
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:34
Реал Мадрид победит.
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