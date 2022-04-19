«Осасуна» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Примеры (20.04.2022)

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сегодня, 00:37

Ставки букмекеров

«Реал» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу столичного клуба, предлагают заиграть с коэффициентом 1.67, ничья в матче расценивается 3.85, а победа «Осасуны» 5.60 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают от матча результативного исхода. Ставку на ТБ (2.5) можно сделать с котировкой 1.80, а ТМ (2.5) идет по 2.08.

Форма команд

«Осасуна» после 32 туров занимает девятое место в таблице с 44 очками. В нынешнем сезоне клуб добился 12 побед, восьми ничьих и 12 игр проиграл. Последние пять туров завершились тремя выигрышами и двумя поражениями. В крайнем туре взят верх над «Валенсией» (1:2).

«Реал» является уверенным лидером чемпионата. Команда имеет в активе 75 очков, что на 15 больше, чем у ближайших преследователей. Всего же, клуб в текущей кампании 23 встречи выиграл, шесть завершил вничью и три проиграл. Прошедшие пять туров увенчались четырьмя триумфами и огорчили одним проигрышем. В крайнем матче обыграна была «Севилья» (2:3).

Информация для ставок

«Реал» выиграл в девяти из 15 последних матчей

12 из 15 последних матчей «Осасуны» завершились с менее 3.5 голами

«Реал» не проиграл в последних 15 очных встречах

Прогноз

«Реал» пребывает в отличной форме и настроении. Взяв во внимание турнирное положение, историю очных противостояний и амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.67 в БК Фонбет.