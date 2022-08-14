«Валенсия» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (14.08.2022)

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сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

«Валенсия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.91, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Жирона» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.79, а ТБ (2.5) за 2.10.

Форма команд

«Валенсия» в прошедшем розыгрыше заняла девятое место в таблице, набрав 48 очков. За время отведенное на подготовку команда сыграла шесть матчей. Трижды выиграла, расписала «мировую» и дважды уступила. В крайнем поединке обыграна «Аталанта» (2:1).

«Жирона» по итогам сезона 2021/2022 с большими трудностями смогла подняться в высший испанский дивизион. В Сегунде команда смогла расположится на шестой строчке чемпионата, записав в актив 68 очков. На протяжении летних сборов клуб провел шесть спаррингов. Два выиграно, два проиграно и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Сарагоса» (1:1).

Информация для ставок

«Валенсия» не проиграла в 10 из 15 последних матчах

В 12 из 15 последних матчах «Жирона» не было голов или забила только одна команда

«Валенсия» выиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в ЮК Лига Ставок.