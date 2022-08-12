«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.95, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Вальядолид» по 3.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95.

Форма команд

«Вальядолид» после успешного сезона в Сегунде возвращается в высший испанский дивизион. В минувшем розыгрыше клуб занял второе место, набрав 81 очко. За время летних сборов команда провела семь игр. Три завершились победой, а в четырех расписана «мировая», в том числе в крайнем противостоянии с «Лацио» (0:0).

«Вильярреал» по итогам турнира 2021/2022 годов расположился на седьмой строчке чемпионата, с 59 очками в активе. На этапе предсезонной подготовке клуб сыграл восемь спаррингов. В шести поединках соперники были обыграны, а в двух добыт ничейный результат. В крайнем противостоянии верх взят над «Интер» (2:4).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Вильярреал» забили обе команды

13 из 15 последних матчей «Вальядолид» завершились с менее 3.5 голами

«Вильярреал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть