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«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

вчера, 23:03
Вальядолид - Вильярреал

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.95, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Вальядолид» по 3.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.993.781.97
Мелбет 4.08 3.78 1.98
1XBET 4.08 3.78 1.98

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95.

Форма команд

«Вальядолид» после успешного сезона в Сегунде возвращается в высший испанский дивизион. В минувшем розыгрыше клуб занял второе место, набрав 81 очко. За время летних сборов команда провела семь игр. Три завершились победой, а в четырех расписана «мировая», в том числе в крайнем противостоянии с «Лацио» (0:0).

«Вильярреал» по итогам турнира 2021/2022 годов расположился на седьмой строчке чемпионата, с 59 очками в активе. На этапе предсезонной подготовке клуб сыграл восемь спаррингов. В шести поединках соперники были обыграны, а в двух добыт ничейный результат. В крайнем противостоянии верх взят над «Интер» (2:4).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Вильярреал» забили обе команды
  • 13 из 15 последних матчей «Вальядолид» завершились с менее 3.5 голами
  • «Вильярреал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.93 1.98 1.52 2.70
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
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