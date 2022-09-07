«Жирона» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (09.09.2022)

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сегодня, 21:03

Ставки букмекеров

«Жирона», с небольшой разницей, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.25, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Вальядолида» по 3.55 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают голевой феерии в грядущем матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.23 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Жирона» к пятому туру чемпионата располагается на 12 строчке таблице, сумев набрать к этому времени четыре очка. В текущем розыгрыше команда дважды уступила, а по одной игре выиграла и сыграла вничью. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с боевой «Мальоркой» (1:1). Стоит отметить, что к матчу в составе хозяев не готовятся пять футболистов, по причине проблем со здоровьем.

«Вальядолид», от которого после возвращения в элиту ожидали неплохих результатов и выдавали авансы, пока не может отыскать свою игру. После сыгранных четырех туров в активе команды четыре очка. В стартовых трех турах два поединка проиграно и один сыгран вничью, а в крайнем противостоянии, при домашних трибунах, минимально обыграна «Альмерия» (1:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Жироны» не было голов или забила только одна команда

14 из 15 последних матчей «Вальядолида» завершились с менее 3.5 голами

«Жирона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Жирона» забьет гол с коэффициентом 1.30 в БК Лига Ставок.