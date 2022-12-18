«Леганес» — «Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.12.2022)

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вчера, 08:56

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не видят очевидного фаворита, отдавая минимальное предпочтение домашней команде. Поставить на победу «Леганес» можно по коэффициенту 2.48, за ничью выставлена цена 2.94, а победа «Сарагосы» доступна по котировке 3.14.

Вместе с тем аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Леганес» и «Сарагоса» забьют максимум два гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.40, ТБ (2,5) – 2.70.

Форма команд

«Леганес» пребывает на 11-м месте Сегунды. В текущем сезоне клуб провел семь победных и шесть ничейных поединков, заработав 27 очков. Еще в семи играх команда проиграла своим соперникам, установив положительное соотношение забитых и пропущенных голов – 20 против 19.

Выделим, что в трех прошлых турах лиги футболисты «Леганеса делили очки с такими соперниками: „Вильярреал-2“ (0:0), „Мирандес“ (2:2) и ФК „Андорра“ (1:1).

„Сарагоса“ улучшила турнирное положение, поднявшись в рейтинге на 16-ю позицию. В трех предыдущих турах Сегунды клуб заработал семь очков, обыграв „Уэску“ (3:0) и „Ибицу“ (2:1), а также сыграв вничью с „Альбасете“ (0:0).

Отметим, что по итогам 10 гостевых матчей чемпионата футболисты „Сарагосы“ допустили пять поражений, трижды сыграли вничью и двух поединках победили.

Информация для ставок

„Леганес“ выиграл в 3 из прошлых 5 домашних матчей

„Сарагоса“ не выигрывала в 4 предыдущих гостевых поединках

„Леганес“ побеждал в 3 последних домашних матчах против „Сарагосы“

Прогноз

В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение хозяевам поля. „Леганес“ более стабильней проводит этот сезон, а также постоянно обыгрывает „Сарагосу“ на своем стадионе. Играем нулевую фору „Леганес“ по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.