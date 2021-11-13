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Испания — Швеция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

13 ноября 2021, 15:20

В 10-м туре квалификации ЧМ-2022 Испания примет Швецию. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Испания
Швеция
1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.888.85
Фонбет 1.44 4.70 8.30
Мелбет 1.43 4.98 8.80
1XBET 1.40 5.05 9.50
BetBoom 1.35 4.96 8.86

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Испании. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.55. Если победят гости, то порадует коэффициент 11. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.88.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.61.

Форма команд

Испания несколькими днями ранее провела выездную встречу со сборной Греции и смогла минимально преодолеть неуступчивого соперника со счетом 0:1. Благодаря этой победе команда вышла на первое место в группе, которое дает право на прямую путевку в Катар.

Швеция в свою очередь сенсационно уступила на выезде сборной Грузии (0:2) и упустила шанс быть в более выгодном положении перед финальным матчем квалификации. Теперь шведам нужна только победа, иначе придется пробиваться на ЧМ-2022 через раунд плей-офф.

Информация для ставок

  • Испания выиграла четыре из пяти минувших поединков
  • Швеция дважды проиграла в последних четырех играх, а на выезде одержала всего одну победу в последних семи матчах
  • Испанцы не могут обыграть шведов в трех встречах кряду

Прогноз

Нас ждет очень захватывающий поединок, в котором ни одной из команд нельзя проигрывать, но испанцев устроит и ничья. Шведам придется рисковать и играть в более открытый футбол, поэтому верим, что командам вполне по силам обменяться забитыми голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.53 1.94 1.93 1.48 2.89
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 1.75 2.20
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Все комментарии
w2sq6n985apr
w2sq6n985apr
13 ноября в 15:44
Испания выиграет матч
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