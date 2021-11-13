Испания — Швеция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 15:20

В 10-м туре квалификации ЧМ -2022 Испания примет Швецию. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Испании. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.55. Если победят гости, то порадует коэффициент 11. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.88.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.61.

Форма команд

Испания несколькими днями ранее провела выездную встречу со сборной Греции и смогла минимально преодолеть неуступчивого соперника со счетом 0:1. Благодаря этой победе команда вышла на первое место в группе, которое дает право на прямую путевку в Катар.

Швеция в свою очередь сенсационно уступила на выезде сборной Грузии (0:2) и упустила шанс быть в более выгодном положении перед финальным матчем квалификации. Теперь шведам нужна только победа, иначе придется пробиваться на ЧМ -2022 через раунд плей-офф.

Информация для ставок

Испания выиграла четыре из пяти минувших поединков

Швеция дважды проиграла в последних четырех играх, а на выезде одержала всего одну победу в последних семи матчах

Испанцы не могут обыграть шведов в трех встречах кряду

Прогноз

Нас ждет очень захватывающий поединок, в котором ни одной из команд нельзя проигрывать, но испанцев устроит и ничья. Шведам придется рисковать и играть в более открытый футбол, поэтому верим, что командам вполне по силам обменяться забитыми голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.61.