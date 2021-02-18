«Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (19.02.2021)

26-й тур чемпионата Турции подарит нам противостояние двух интересных команд — «Башакшехира» и «Трабзонспора». Матч состоится 19 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры Мелбет отдают гостям с коэффициентом 2.6. Победа «Башакшехира» будет стоить 2.8, ничью можно поставить по 3.2. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.65.
Вероятность низового матча составляет 1.93 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2,5) оценивается в 1.87.
Форма команд
«Трабзонспор» показывает на данном отрезке отличные результаты и имеет хорошую победную серию. Команда отстает от тройки лидеров на шесть очков и серьезно претендует на медали Суперлиги. В последнем туре чемпионата Турции «Трабзонспор» дома обыграл «Газиантеп» (1:0), а до этого на выезде оказался сильнее «Йени Малатьяспор» (2:0).
Противостоять одному из лидеров Суперлиги будет «Башакшехир». Команда, к сожалению, сильно сдала свои позиции в этом сезоне и занимает 18-е место в турнирной таблице. Коллектив давно не побеждает в чемпионате, а атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Последними результатами стало поражение от «Гезтепе» (1:2) и победа в четвертьфинале над «Фенербахче» в Кубке страны в дополнительное время (2:1).
Информация для ставок
- «Башакшехир» не может выиграть уже восемь матчей подряд в Суперлиге Турции
- «Трабзонспор» выиграл в чемпионате семь последних матчей
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2,5 мячей
- «Трабзонспор» забивал в 11 из 13 официальных выездных матчей
Прогноз
«Башакшехир» сейчас не в форме. Рассматривать их как равного соперника «Трабзонспору» достаточно сложно. Гости более мотивированы и настроены на победу. Сделать ставку на победу «Трабзонспора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.
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