«Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 10:44

26-й тур чемпионата Турции подарит нам противостояние двух интересных команд — «Башакшехира» и «Трабзонспора». Матч состоится 19 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры Мелбет отдают гостям с коэффициентом 2.6. Победа «Башакшехира» будет стоить 2.8, ничью можно поставить по 3.2. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.65.

Вероятность низового матча составляет 1.93 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2,5) оценивается в 1.87.

Форма команд

«Трабзонспор» показывает на данном отрезке отличные результаты и имеет хорошую победную серию. Команда отстает от тройки лидеров на шесть очков и серьезно претендует на медали Суперлиги. В последнем туре чемпионата Турции «Трабзонспор» дома обыграл «Газиантеп» (1:0), а до этого на выезде оказался сильнее «Йени Малатьяспор» (2:0).

Противостоять одному из лидеров Суперлиги будет «Башакшехир». Команда, к сожалению, сильно сдала свои позиции в этом сезоне и занимает 18-е место в турнирной таблице. Коллектив давно не побеждает в чемпионате, а атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Последними результатами стало поражение от «Гезтепе» (1:2) и победа в четвертьфинале над «Фенербахче» в Кубке страны в дополнительное время (2:1).

Информация для ставок

«Башакшехир» не может выиграть уже восемь матчей подряд в Суперлиге Турции

«Трабзонспор» выиграл в чемпионате семь последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2,5 мячей

«Трабзонспор» забивал в 11 из 13 официальных выездных матчей

Прогноз

«Башакшехир» сейчас не в форме. Рассматривать их как равного соперника «Трабзонспору» достаточно сложно. Гости более мотивированы и настроены на победу. Сделать ставку на победу «Трабзонспора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.

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