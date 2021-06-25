ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЕвро-2020

Италия — Австрия. Прогноз на матч Евро-2020 (26.06.2021)

вчера, 23:57

В матче 1/8 финала Евро-2020 сразятся сборные Италии и Австрии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.287.87
Лига Ставок 1.56 4.00 6.60
Фонбет 1.50 4.20 8.50
Мелбет 1.55 4.14 7.40
1XBET 1.55 4.14 7.40
BetBoom 1.58 3.95 7.21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Италии, коэффициент на победу которой составляет 1.45. Успех Австрии оценивают по коэффициенту 8.5. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.16.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.33.

Форма команд

Сборная Италии продолжает свою феерическую победную серию, команда одержала победу во всех трех поединках турнира, да еще и с сухим счетом. В первых двух матчах итальянцы с одинаковым счетом обыграли сборную Турции и Швейцарии (3:0), а в третьем минимальная победили Уэльс (1:0). Безусловно, Италию на данный момент можно назвать главным фаворитом турнира.

Сборной Австрии получилось занять заслуженное второе место в своей группе. В первом туре австрийцы обыграли Северную Македонию (3:1), но уже в следующем матче уступили Нидерландам (0:2). В битве за второе место с украинцами удалось выйти победителями (1:0), именно эта победа и позволила Австрии обойти своих соперников и выйти в плей-офф.

Информация для ставок

  • Италия 11 матчей подряд удерживает свои ворота в неприкосновенности
  • В последних шести матчах Австрия одержала всего две победы
  • Беспроигрышная серия Италии достигла отметки в 30 матчей
  • Последняя очная встреча завершилась ничьей (2:2)

Прогноз

Нас ждет очень интересная игра одного из фаворитов турнира и команды, которая не претендует на трофей, но все же может хорошенько «укусить». Предполагаем, что итальянцы продолжат играть в свой футбол и смогут спокойно одержать победу в этом матче. Предлагаем сделать ставку на победу Италии + ТБ 1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на тотал голов в матче Бразилия — Эквадор по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.73 2.22
Лига Ставок 2.25 1.62 1.68 2.16
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 1.73 2.23
BetBoom 2.30 1.65 1.72 2.23 1.37 3.20
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:59
Италия фаворит.. Но это плей-офф
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100