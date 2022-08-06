«Болонья» — «Козенца». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

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сегодня, 21:06

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Поверить в успех «Козенцы» любой игрок может по коэффициенту 5.95. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.9. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.9, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Болонья» в межсезонье провела два контрольных поединка против нидерландских коллективов и оказалась слабее « АЗ Алкмара» (0:1) и «Твенте» (1:4). Команда завершила минувший сезон в нижней части турнирной таблицы на 13 месте и в новом игровом году постарается улучшить результаты и порадовать своих поклонников не только в чемпионате, но и в кубке страны.

«Козенца» две недели назад сразилась с «Беневенто» в рамках товарищеской встречи и оказалась сильнее, переиграв соперника со счетом (1:0). Прошлый сезон в Серии В коллектив закончил в самом центре таблицы на 11 месте и продолжает подготовку к новому сезону в частности и через кубковую игру.

Информация для ставок

«Болонья» потерпела» четыре поражения в последних пяти играх

У «Козенцы» три победы в последних четырех поединках

Пять минувших встреч с участием «Козенцы» завершились результатом ТМ 2.5

Пять из восьми последних матчей «Болоньи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях, но в тоже время приложат максимум сил для прохода в следующий раунд. Ждем боевой и малорезультативный поединок, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.