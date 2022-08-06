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«Болонья» — «Козенца». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

сегодня, 21:06
Болонья

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Поверить в успех «Козенцы» любой игрок может по коэффициенту 5.95. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.05.

Италия. Кубок 2022/2023
Болонья
Козенца
- : -
08 августа 2022, 22:15
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.524.156.19
Лига Ставок 1.54 4.30 6.40
Мелбет 1.53 4.10 5.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.9. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.9, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Болонья» в межсезонье провела два контрольных поединка против нидерландских коллективов и оказалась слабее «АЗ Алкмара» (0:1) и «Твенте» (1:4). Команда завершила минувший сезон в нижней части турнирной таблицы на 13 месте и в новом игровом году постарается улучшить результаты и порадовать своих поклонников не только в чемпионате, но и в кубке страны.

«Козенца» две недели назад сразилась с «Беневенто» в рамках товарищеской встречи и оказалась сильнее, переиграв соперника со счетом (1:0). Прошлый сезон в Серии В коллектив закончил в самом центре таблицы на 11 месте и продолжает подготовку к новому сезону в частности и через кубковую игру.

Информация для ставок

  • «Болонья» потерпела» четыре поражения в последних пяти играх
  • У «Козенцы» три победы в последних четырех поединках
  • Пять минувших встреч с участием «Козенцы» завершились результатом ТМ 2.5
  • Пять из восьми последних матчей «Болоньи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях, но в тоже время приложат максимум сил для прохода в следующий раунд. Ждем боевой и малорезультативный поединок, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.44 1.88 1.92 1.49 2.59
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.92 1.92
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