«Болонья» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не смогли определиться с фаворитом, поэтому выставили практически одинаковые котировки. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 2.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.55. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.45. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Болонья» финиширует в нижней части турнирной таблицы, но данный сезон может занести себе в актив. Команда потрепала нервы почти всем лидерам и во многих матчах выглядела очень достойно. В последних двух встречах коллектив победами не радовал, но смог отобрать очки у «Ромы» (0:0) и красиво проиграть «Венеции» (3:4).

«Сассуоло» находится двумя строчками выше на 11 месте и имеет в копилке 47 очков. Клуб уже не борется за еврокубки и спокойно доигрывает турнир. В минувших турах не радовал своих болельщиков, так как проиграл «Наполи» (1:6) и расписал ничью с «Удинезе» (1:1).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла лишь один раз в последних пяти матчах

Безвыигрышная серия «Сассуоло» насчитывает четыре поединка

Семь из восьми минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Девять из десяти последних игр «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз