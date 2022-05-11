«Эмполи» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят «Эмполи» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 3.35 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 2.05, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4 по линии БК Фонбет.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.52. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Эмполи» в двух последних встречах потерпел поражения, хотя выглядел вполне боеспособным коллективом. Сначала дома принял «Торино» (1:3), а затем на своем поле «Интер» (2:4). В турнирной таблице команде уже ничего не угрожает, находится на 14 месте и гарантированно продолжит выступления в элите в следующем сезоне.

«Салернитана» творит историю и чудесным образом выбралась из дна турнирной таблицы на 17 место. Это стало возможно благодаря тому, что команда не проигрывает уже месяц и набрала за этот период 14 очков. В последних турах была обыграна «Венеция» (2:1), а также расписаны ничьи с «Кальяри» и «Атланатой» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл трижды в последних четырех играх

Беспроигрышная серия «Салернитаны» насчитывает шесть матчей

Минувшая очная встреча завершилась победой «Эмполи» (4:2)

Четыре последних поединков и «Салернитаны» и «Эмполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что явный фаворит отсутствует, смеем предположить, что гости продолжат удивлять. На исход предлагать не рискнем, а вот ИТБ 1.5 «Салернитаны» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет вполне хороший вариант.