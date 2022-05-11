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«Эмполи» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

вчера, 11:24
Салернитана

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят «Эмполи» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 3.35 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 2.05, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4 по линии БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.942.12
Фонбет 3.20 3.90 2.05
Мелбет 3.28 4.02 2.16
BetBoom 3.24 3.84 2.13

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.52. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Эмполи» в двух последних встречах потерпел поражения, хотя выглядел вполне боеспособным коллективом. Сначала дома принял «Торино» (1:3), а затем на своем поле «Интер» (2:4). В турнирной таблице команде уже ничего не угрожает, находится на 14 месте и гарантированно продолжит выступления в элите в следующем сезоне.

«Салернитана» творит историю и чудесным образом выбралась из дна турнирной таблицы на 17 место. Это стало возможно благодаря тому, что команда не проигрывает уже месяц и набрала за этот период 14 очков. В последних турах была обыграна «Венеция» (2:1), а также расписаны ничьи с «Кальяри» и «Атланатой» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Эмполи» проиграл трижды в последних четырех играх
  • Беспроигрышная серия «Салернитаны» насчитывает шесть матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Эмполи» (4:2)
  • Четыре последних поединков и «Салернитаны» и «Эмполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что явный фаворит отсутствует, смеем предположить, что гости продолжат удивлять. На исход предлагать не рискнем, а вот ИТБ 1.5 «Салернитаны» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет вполне хороший вариант.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.19 1.25 2.53 1.57 1.97 1.91
Мелбет 2.44 1.53
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:28
Гости не проиграют
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