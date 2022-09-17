«Фиорентина» — «Верона» . Прогноз на матч итальянской Серии А (18.09.2022)

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вчера, 01:31

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдаю небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Фиорентина» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.38.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» несколько дней назад ничего не смогла сделать с «Истанбул Башакшехиром» в рамках второго тура Лиги конференций. Команда была не похожей на себя, нанесла всего шесть ударов по воротам и проиграла с разгромным счетом (0:3). В Серии А «фиалки» также выступают крайне неудачно, в последнем туре проиграли «Болонье» (1:2) и занимают лишь 11 строчку в турнирной таблице.

«Верона» также не может похвалиться стабильностью. Команда в минувшем туре в Рме проиграла «Лацио» (0:2), тогда как туром ранее дома обыграла «Сампдорию» (2:1). Еще чуть ранее состоялось сражение с «Эмполи», которое завершилось вничью (1:1). После шести игр коллектив занимает 15 место с пятью очками в активе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Фиорентины» насчитывает восемь встреч (пять ничьих и три поражения)

У «Вероны» одна победа в последних семи матчах

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились вничью (1:1)

Три из четырех последних игр «Фиорентины» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что по традиции данная встреча будет проходить в мирном ключе, и победитель выявлен не будет. Рискнуть и поставить на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.