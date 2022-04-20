«Интер» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

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вчера, 11:44

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры смогли без проблем. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.69 на победу «Интера», но если ожидаете успех римской команды, то залетит коэффициент 4.85. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.15.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Интер» через четыре дня после матча чемпионата страны, где на выезде обыграл «Специю» (3:1), принял участие в полуфинале Кубка Италии, сразившись с соседями по городу «Миланом». Игра с первых минут была под контролем «сине-черных» и завершилась разгромной победой (3:0). В чемпионате команда занимает второе место и продолжает борьбу за золото.

«Рома» также сражается за место в еврокубках и на данном этапе сезона занимает пятое место после 33 игр. В последнем туре «волки» побывали в гостях у «Наполи» и расписали ничью (1:1), а туром ранее обыграли на своем поле аутсайдера турнира «Салернитану» со счетом (2:1).

Информация для ставок

Победная серия «Интера» насчитывает четыре поединка

«Рома» выиграла на выезде лишь один из четырех последних матчей

Три минувших очных встречи завершились победой «Интера»

«Рома» забивает минимум один гол в 13 играх кряду

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 можно в букмекерской конторе Фонбет.