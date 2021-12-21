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21 декабря 2021, 11:46

В матче 19-го тура итальянского высшего дивизиона «Интер» на своем поле будет принимать «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают абсолютное предпочтение миланскому коллективу. На победу «Интера» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.55, а сенсационная победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.5.

Форма команд

«Интер» возглавляет турнирную таблицу. Миланский клуб без проблем разобрался с «Салернитаной» (5:0) и «Кальяри» (4:0) в последних турах чемпионата страны.

«Торино» принял участие в 1/16 финала Кубка Италии, проиграв «Сампдории» на выезде (1:2). Коллектив в прошлом туре чемпионата дома переиграл «Верону» (1:0), закрепившись на десятом месте в таблице.

Информация для ставок

• У «Интера» семь побед в последних восьми играх

• «Торино» не может победить на выезде семь поединков подряд

• Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

• Семь последних матчей с участием «Интера» закончились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Однозначный фаворит встречи будет владеть мячом и контролировать ход поединка. Предлагаем поставить на уверенную победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.