«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

1649855519

вчера, 16:11

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Сассуоло» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35. Если верите в победу хозяев, то загрузить на нее можно за 2.8. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.56. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 2.42. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кальяри» проиграл уже несколько важнейших поединков кряду, но продолжает держаться на расстоянии трех очков от зоны вылета. Команда в прошлых не смогла отобрать очки у грозного «Ювентуса» (1:2), а также была разгромлена на выезде «Удинезе» со счетом (1:5).

«Сассуоло» не теряет надежд зацепиться за седьмое место и опасть в еврокубки, но на данный момент команда находится на девятой строчке с 46 очками в активе. В минувшие туре удалось порадовать своих болельщиков победой над «Аталантой» (2:1), а чуть ранее клуб в Риме уступил «Лацио» (1:2).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл пять матчей подряд

У «Сассуоло» пять побед в последних семи встречах

Пять из шести минувших очных поединков завершились вничью

«Кальяри» пропускает дома в девятнадцати играх кряду

Прогноз

Здесь ожидаем футбол с тотальным преимуществом гостей. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Сассуоло» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.