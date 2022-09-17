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«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

вчера, 13:29
Милан

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Милана» можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 3.38. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.163.523.61
Лига Ставок 2.31 3.25 3.35
Мелбет 2.30 3.40 3.48
1XBET 2.30 3.40 3.48

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.87. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Милан» в Лиге чемпионов спокойно обыграл на своем загребское «Динамо» (3:1) и уже имеет в активе четыре очка. Также неплохо команда идет и в чемпионате страны, где в последних турах обыграла «Сампдорию» и «Интер» (2:1) и (3:2) и на данном этапе сезона занимает третье место.

«Наполи» лидирует в таблице, но опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Неаполитанцы также сыграли среди недели в ЛЧ и одержали выездную победу над «Рейнджерсом» (3:0), а в Серии оказались сильнее «Специи» (1:0) и «Лацио» (2:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 11 поединков
  • «Наполи» выиграла четыре матча кряду
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последние игры с участием «Милана» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Чемпион страны будет всеми силами пытаться завоевать три балла в этом поединке, но соперник не из простых и также будет стараться порадовать своих болельщиков, продолжив победную серию. Трудно кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.94 1.96 1.53 2.67
Лига Ставок 2.55 1.49 1.80 1.98 1.44 2.70
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:59
В этом матче скорее обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:19
Победа хозяев
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
Матч на три результата
Гость
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