«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

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вчера, 13:29

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Милана» можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 3.38. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.87. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Милан» в Лиге чемпионов спокойно обыграл на своем загребское «Динамо» (3:1) и уже имеет в активе четыре очка. Также неплохо команда идет и в чемпионате страны, где в последних турах обыграла «Сампдорию» и «Интер» (2:1) и (3:2) и на данном этапе сезона занимает третье место.

«Наполи» лидирует в таблице, но опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Неаполитанцы также сыграли среди недели в ЛЧ и одержали выездную победу над «Рейнджерсом» (3:0), а в Серии оказались сильнее «Специи» (1:0) и «Лацио» (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 11 поединков

«Наполи» выиграла четыре матча кряду

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последние игры с участием «Милана» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Чемпион страны будет всеми силами пытаться завоевать три балла в этом поединке, но соперник не из простых и также будет стараться порадовать своих болельщиков, продолжив победную серию. Трудно кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.