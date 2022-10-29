«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.10.2022)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты. Победу «Монцы» можно взять по коэффициенту 2.2 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 3.35. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.9. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить также по коэффициенту 1.9. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Монца» сотворила сенсацию в рамках 1/16 финала кубка Италии, где смогла пройти открытые нынешнего сезона «Удинезе». Игра была наполнена опасными атаками и забитыми голами и завершилась в пользу новичка Серии А со счетом (3:2). Несколько дней спустя клуб сразился на выезде с чемпионом страны и был разгромлен (1:4).

«Болонья» также прошла в 1/8 кубка, обыграв на своем поле «Кальяри» из Серии В с минимальным счетом (1:0). Позже коллектив принимал на своем поле «Лечче» уже в рамках национального первенства и оказался сильнее, победив (2:0). В таблице команда располагается на 13 месте и имеет такое же количество очков (10), как и соперник, но опережает его по дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Монца» одержала четыре победы в последних шести играх

У «Болоньи» лишь одно поражение в последних четырех встречах

В четырех из пяти последних поединках с участием «Монцы» было забито минимум два гола

Три из четырех последних матчей «Болоньи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом. Предполагаем, что будет открытый футбол с большим количеством забитых голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.