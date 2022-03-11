«Салернитана» — «Сассуоло» . Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

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сегодня, 00:34

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Сассуоло» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.15, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 1.82.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.57. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.47. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Салернитана» завершила свою ничейную серию, которая длилась четыре матча и в последнем туре проиграла на выезде «Интеру» с неприличным счетом (0:5). Команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу и имеет очень мало зачетных баллов в копилке – 15.

«Сассуоло» в хорошей форме и на данном этапе сезона радует болельщиков небольшой серией из побед. В минувшем поединке коллектив без проблем разгромил в гостях «Венецию» (4:1), а чуть ранее разобрался с неуступчивой «Фиорентиной» (2:1) и грозным «Интером» (2:0).

Информация для ставок

«Салернитана» завершила вничью четыре из пяти последних игр

Победная серия «Сассуоло» составляет три матча

Минувшая очная встреча завершилась победой «Сассуоло» (1:0)

Пять из шести последних поединков «Салернитаны» и четыре из пяти «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57.