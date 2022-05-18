«Сассуоло» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.04.2022)

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вчера, 21:38

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Сассуоло» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 6.75. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 1.5. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.94.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.5. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 2.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сассуоло» завершает чемпионат в самом центре турнирной таблицы и не сыграет в следующем сезоне в еврокубках. В минувших турах команда завоевала четыре очка, оформив ничью (1:1) и победу (3:1) с «Удинезе» и «Болоньей» соответственно.

«Милану» для оформления долгожданного чемпионства необходима последняя победа и команда приложит максимум усилий для ее достижения. В прошедших встречах на пути к золотым медалям были без проблем обыграны «Верона» (361) и «Аталанта» (2:0).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл лишь один из пяти последних матчей

Победная серия «Милана» насчитывает четыре игры

Четыре минувших очных поединка закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних встречи с участием «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Здесь ожидаем футбол с тотальным преимуществом гостей. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на уверенную победу «Милана» с форой (-1) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.