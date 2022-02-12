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«Cпециа» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.02.2022)

вчера, 22:56

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита встречи, но все же отдали небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 3.9. На ничью предлагают коэффициент 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.213.771.92
Фонбет 4.05 3.70 1.87
Мелбет 3.98 3.88 1.97
1XBET 3.98 3.88 1.97
BetBoom 3.95 3.60 1.97

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73, в то время как на ТМ 2.5 дается коэффициент 2.1. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Специа» в очень хорошей форме, о чем свидетельствуют последние результаты команды. В минувших трех турах коллектив набрал семь очков благодаря победам над «Миланом» и «Сампдорией» (2:1) и (1:0), а также ничьей с «Салернитаной» (2:2). Команда уже не думает о зоне вылета, так как оторвалась от нее на восемь очков и занимает на данный момент 15 место.

«Фиорентина» сотворила сенсацию в розыгрыше кубка Италии, где на стадии 1/8 финала на выезде переиграла «Аталанту» со счетом (3:2). Коллектив имел большие проблемы в виде пропущенных голов и удаления, но смог переломить ход встречи и пройти в полуфинал. В чемпионате два последних тура сложились неудачно, на табло было зафиксировано поражение от «Лацио» (0:3), а также ничья с «Кальяри» (1:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)
  • «Фиорентина» не проигрывает на выезде три поединка подряд
  • Две минувшие очные встречи закончились победой «Фиорентины» (3:0)
  • «Специа» забивает в семи матчах кряду

Прогноз

Нет предпосылок к тому, что команды закроются у своих ворот и будут играть в острожный футбол. Скорее всего, мы увидим много атак и голов. Взять ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.35 2.17 1.76 1.72 2.24
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:40
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
6wysczsy7wfk
6wysczsy7wfk
сегодня в 02:17
Тотал больше 2.5 пройдет.
4aneam2wryz9
4aneam2wryz9
сегодня в 01:03
Тотал больше 2.5 сыграет.
qy6gn8nh87q8
qy6gn8nh87q8
сегодня в 01:02
Футбольный клуб «Фиорентина» одержит победу.
w927kknf753z
w927kknf753z
вчера в 23:59
Футбольный клуб «Фиорентина» выиграет матч.
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