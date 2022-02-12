«Cпециа» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.02.2022)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита встречи, но все же отдали небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 3.9. На ничью предлагают коэффициент 3.8.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73, в то время как на ТМ 2.5 дается коэффициент 2.1. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Специа» в очень хорошей форме, о чем свидетельствуют последние результаты команды. В минувших трех турах коллектив набрал семь очков благодаря победам над «Миланом» и «Сампдорией» (2:1) и (1:0), а также ничьей с «Салернитаной» (2:2). Команда уже не думает о зоне вылета, так как оторвалась от нее на восемь очков и занимает на данный момент 15 место.

«Фиорентина» сотворила сенсацию в розыгрыше кубка Италии, где на стадии 1/8 финала на выезде переиграла «Аталанту» со счетом (3:2). Коллектив имел большие проблемы в виде пропущенных голов и удаления, но смог переломить ход встречи и пройти в полуфинал. В чемпионате два последних тура сложились неудачно, на табло было зафиксировано поражение от «Лацио» (0:3), а также ничья с «Кальяри» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)

«Фиорентина» не проигрывает на выезде три поединка подряд

Две минувшие очные встречи закончились победой «Фиорентины» (3:0)

«Специа» забивает в семи матчах кряду

Прогноз