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«Торино» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

вчера, 14:01
Милан

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этом поединке букмекеры не видят, но отдают минимальное преимущество гостям. Поставить на победу клуба из Милана можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.35, ну а поверить в победу «Торино» можно по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.813.502.11
Лига Ставок 3.60 3.35 2.17
Мелбет 3.80 3.46 2.15
1XBET 3.80 3.46 2.15

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.08. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Торино» оформил путевку в 1/8 финала кубка Италии, разгромив (4:0) на своем поле скромную «Читтаделлу» из Серии В. После этого туринские футболисты отправились в гости к набравшему хорошую форму «Удинезе» и смогли вырвать сложнейшую победу (2:1). Четырнадцать очков в копилке позволяют клубу располагаться на 10 месте в турнирной таблице.

«Милан» среди недели сыграл в Лиге чемпионов и сумел разгромить загребское «Динамо» (4:0). Победа еще на шаг приблизила коллектив к заветной цели выхода в раунд плей-офф. В национальном чемпионате команда также чувствует себя уверенно и на данном этапе располагается на втором месте, а в последнем туре без проблем разобралась с «Монцой» (4:1).

Информация для ставок

  • «Торино» проиграл лишь один раз в последних четырех поединках
  • У «Милана» четыре победы в пяти последних матчах
  • Шесть минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»»
  • Три последних игры «Милана» и две из трех «Торино» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы. Здесь победителя будет определить очень трудно и, скорее всего, команды распишут мировую. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.30 1.60 1.69 2.13
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
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Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:24
П1
Гость
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