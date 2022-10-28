«Торино» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

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вчера, 14:01

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этом поединке букмекеры не видят, но отдают минимальное преимущество гостям. Поставить на победу клуба из Милана можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.35, ну а поверить в победу «Торино» можно по коэффициенту 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.08. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Торино» оформил путевку в 1/8 финала кубка Италии, разгромив (4:0) на своем поле скромную «Читтаделлу» из Серии В. После этого туринские футболисты отправились в гости к набравшему хорошую форму «Удинезе» и смогли вырвать сложнейшую победу (2:1). Четырнадцать очков в копилке позволяют клубу располагаться на 10 месте в турнирной таблице.

«Милан» среди недели сыграл в Лиге чемпионов и сумел разгромить загребское «Динамо» (4:0). Победа еще на шаг приблизила коллектив к заветной цели выхода в раунд плей-офф. В национальном чемпионате команда также чувствует себя уверенно и на данном этапе располагается на втором месте, а в последнем туре без проблем разобралась с «Монцой» (4:1).

Информация для ставок

«Торино» проиграл лишь один раз в последних четырех поединках

У «Милана» четыре победы в пяти последних матчах

Шесть минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»»

Три последних игры «Милана» и две из трех «Торино» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы. Здесь победителя будет определить очень трудно и, скорее всего, команды распишут мировую. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.