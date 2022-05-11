«Верона» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Вероны» можно по коэффициенту 2.32 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.6, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» в минувшем туре Серии А принимала на своем поле «Милан» и в интереснейшем поединке проиграла со счетом (1:3). Чуть ранее коллектив был в гостях у «Кальяри» и добыл победу (2:1). В турнирной таблице команда финиширует на девятом месте, что является для нее отличным результатом.

«Торино» на пять очков отстает от нынешнего соперника и располагается одной строчкой ниже. В последних поединках туринцы выглядели неплохо и смогли зацепиться за очки в играх с «Аталантой» (4:4) и «Эмполи» (3:1), но также и отдали три очка «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

«Верона» выиграла лишь один из четырех последних домашних матчей

Беспроигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка

Три из четырех минувших очных встречи закончились вничью (1:1)

Четыре последние игры «Вероны» и четыре из пяти «Торино» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.