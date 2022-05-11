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«Верона» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

вчера, 11:07
Торино

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Вероны» можно по коэффициенту 2.32 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.6, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.343.573.13
Фонбет 2.25 3.50 3.05
Мелбет 2.37 3.70 3.09
1XBET 2.37 3.70 3.09
BetBoom 2.34 3.46 3.11

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» в минувшем туре Серии А принимала на своем поле «Милан» и в интереснейшем поединке проиграла со счетом (1:3). Чуть ранее коллектив был в гостях у «Кальяри» и добыл победу (2:1). В турнирной таблице команда финиширует на девятом месте, что является для нее отличным результатом.

«Торино» на пять очков отстает от нынешнего соперника и располагается одной строчкой ниже. В последних поединках туринцы выглядели неплохо и смогли зацепиться за очки в играх с «Аталантой» (4:4) и «Эмполи» (3:1), но также и отдали три очка «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

  • «Верона» выиграла лишь один из четырех последних домашних матчей
  • Беспроигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка
  • Три из четырех минувших очных встречи закончились вничью (1:1)
  • Четыре последние игры «Вероны» и четыре из пяти «Торино» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.09 1.80 1.61 2.41
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:52
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 11:18
Победа гостей возможна.
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