«Алессандрия» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии В (16.02.2022)

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вчера, 22:45

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры определились с фаворитом, поэтому «Лечче» имеет преимущество по котировкам. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Алессандрии» порадует коэффициент 4. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.91. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Алессандрия» в последних двух играх взяла два балла благодаря ничейным результатам с «Брешией» и «Пизой» с одинаковым счетом (1:1). Коллектив продолжает бороться за выживание, находясь на 16 месте и имея в активе 22 очка.

«Лечче» лидер чемпионата, но расслабиться не футболисты не могут ни на минуту, так как отрыв от преследователей минимальный. Также как и нынешний соперник, коллектив оформил две ничьи (1:1) только играть пришлось против «Комо» и «Беневенто». Последняя победа датирована концом января и была зафиксирована в домашней встрече с «Виченцой» со счетом (2:1).

Информация для ставок

«Алессандрия» выиграла один раз в пяти последних матчах

Беспроигрышная серия «Лечче» составляет четыре игры (две ничьих и две победы)

«Лечче» никогда не проигрывал «Алессандрии» в основное время встречи

Четыре из пяти последних поединков с участием «Алессандрии» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые ставят перед собой абсолютно разные задачи на сезон. Смеем предположить, что без голов и в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Фонбет.