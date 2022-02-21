«Алессандрия» — «Перуджа». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

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вчера, 19:53

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не определились с фаворитом, поэтому ни один из клубов не имеет преимущество по котировкам. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Алессандрии» порадует коэффициент 2.95. На ничью можно загрузить по коэффициенту 2.97.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2.4. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Алессандрия» не совсем удачно выступает в последних турах. Коллективу трудно зацепиться за победу и оформить три очка, поэтому приходиться довольствоваться ничьими. В последнем туре клуб потерпел поражение от «Асколи» (0:2), а чуть обменялся голами с «Лечче», «Брешией» и «Пизой». Во всех поединках был зафиксирован одинаковый счет (1:1).

«Перуджа» находится на девятом месте в турнирной таблице и не потеряла шансы на повышение в классе. Команда на данном отрезке сезона демонстрирует неплохой уровень футбола, что приносит свои плоды. В последних турах были обыграны «Козенца» и «Фрозиноне» (2:1) и (3:0), а также расписана нулевая ничья с «Кремонезе».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Алессандрии» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)

«Перуджа» не проигрывает четыре игры кряду (три победы и ничья)

Три минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних поединков «Алессандрии» завершились результатом «обе забьют», «Перуджи» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые ставят перед собой абсолютно разные задачи на сезон. Терять заветные баллы не намерен ни один из коллективов, поэтому считаем, что нас ждет аккуратная игра с малым количеством забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.