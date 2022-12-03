«Козенца» – «Перуджа». Прогноз на матч итальянской Сери В (04.12.2022)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

С явным фаворитом в этом поединке определиться не смогли, линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 3 на победу «Козенцы». В это же время остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 2.45, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.2.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.3 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Козенца» набрала четыре зачетных балла в копилку в последних двух встречах. Соперниками были «Палермо», которое удалось обыграть (3:1), а также «Читтаделла», с которой была расписана выездная ничья (1:1). После 14 туров команда занимает 17 место и продолжает за выживание.

«Перуджа» также в зоне вылета, но при этом дела совсем плохи, поэтому замыкает турнирную таблицу с 11 очками в активе, при этом разница мячей составляет (10:20). В минувших турах футболисты отчаянно сражались с «Дженоа» и «Моденой» и порадовала болельщиков завоеванными очками благодаря результатам (1:0) и (1:1) соответственно.

Информация для ставок

«Козенца» выиграла один из семи последних матчей

«Перуджа» в гостях проиграла пять из семи последних поединков

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Семь из восьми последних игр «Перуджи» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Игры между данными соперниками проходят в открытом ключе и всегда наполнены большим количеством опасных моментов и голов. Верим, что так будет и в данной встрече. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.