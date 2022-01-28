«Парма» — «Кротоне». Прогноз на матч итальянской Серии В (30.01.2022)

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вчера, 20:22

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поверить в победу «Пармы» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Победа «Кротоне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.78. В случае ничьи порадует коэффициент 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) за 1.72. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Парма» после 19 сыгранных матчей находится в нижней части турнирной таблицы на 13 месте и уже не надеется на повышение в классе. Коллектив провел в нынешнем году лишь одну игру, в которой минимально на своем поле уступил «Фрозиноне» со счетом (0:1).

«Кротоне» в свою очередь вообще пребывает в зоне вылета, занимая 18 строчку. Клуб в первом матче после перерыва побывал в гостях у «Комо» и расписал ничью (1:1). В конце минувшего года команде удалось порадовать болельщиков разгромной победой над «Порденоне» (4:1), но в тоже время был и вылет в кубке от «Удинезе» (0:4).

Информация для ставок

«Парма» одержала лишь одну победу в последних восьми матчах

Безвыигрышная выездная серия «Кротоне» насчитывает 10 игр

Два минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Семь последних встреч с участием «Пармы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся команды из нижней части турнирной таблицы. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, но сломить сопротивление соперника будет достаточно сложно, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.