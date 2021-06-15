Италия — Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (16.06.2021)

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вчера, 15:52

Во втором матче второго круга группы А сразятся сборные Италии и Швейцарии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в матче букмекеры считают Италию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Поставить на успех Швейцарии можно по 6.83, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Форма команд

Италия продолжает обыгрывать всех и вся на своем пути, в первом матче на Евро-2020 под каток попала сборная Турции (3:0). Итальянцы фантастически проводят последние несколько матчей, не пропуская в свои ворота.

Швейцарская сборная не очень удачно начала турнир, сыграв вничью с очень неуступчивой сборной Уэльса (1:1). Это явно не тот результат, на который рассчитывали футболисты и болельщики команды.

Информация для ставок

• Выигрышная и сухая серия Италии составляет девять матчей

• Сборная Швейцарии не проигрывает восемь поединков подряд

• Предыдущая очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Италия будет владеть мячом и создавать моменты у ворот соперника, но Швейцария готова дать отпор и показать зубы. Предполагаем, что командам вполне по силам обменятся голами, а потому предлагаем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».