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Италия — Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (16.06.2021)

вчера, 15:52

Во втором матче второго круга группы А сразятся сборные Италии и Швейцарии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Евро-2020
Италия
Швейцария
1 : 0
1-й тайм, 28’
сегодня, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.746.46
Лига Ставок 1.76 3.45 5.40
Фонбет Live! 1.22 5.60 17.00
Мелбет 1.67 3.67 6.31
1XBET Live! 1.80 3.50 5.30
BetBoom Live! 1.16 7.57 19.42

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в матче букмекеры считают Италию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Поставить на успех Швейцарии можно по 6.83, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Форма команд

Италия продолжает обыгрывать всех и вся на своем пути, в первом матче на Евро-2020 под каток попала сборная Турции (3:0). Итальянцы фантастически проводят последние несколько матчей, не пропуская в свои ворота.

Швейцарская сборная не очень удачно начала турнир, сыграв вничью с очень неуступчивой сборной Уэльса (1:1). Это явно не тот результат, на который рассчитывали футболисты и болельщики команды.

Информация для ставок

• Выигрышная и сухая серия Италии составляет девять матчей
• Сборная Швейцарии не проигрывает восемь поединков подряд
• Предыдущая очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Италия будет владеть мячом и создавать моменты у ворот соперника, но Швейцария готова дать отпор и показать зубы. Предполагаем, что командам вполне по силам обменятся голами, а потому предлагаем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.26 1.70 1.69 2.28
BetBoom Live! 5.65 1.14 2.58 1.50 1.88 1.91
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Италия
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:46
Италия выиграет .
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
Италия не проиграет
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