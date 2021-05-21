«Кальяри» — «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

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сегодня, 05:31

В 38-м туре Серии А «Кальяри» сыграет дома против «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход котируется в 3.35. Победа «Дженоа» представлена коэффициентом 3.65.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.32. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.58.

Форма команд

«Кальяри» с середины апреля демонстрирует очень неплохой футбол и не проигрывает. Длительная беспроигрышная серия позволила команде сохранить прописку в высшем дивизионе. В последних двух турах команда поделила очки с «Миланом» и «Фиорентиной» (0:0).

«Дженоа» находится выше своего соперника, на два очка опережая его в турнирной таблице. Вряд ли команда захочет уступать свое место и финишировать ниже нынешней 14-й строчки. В прошлом туре подопечные Давиде Баллардини выдали голевую феерию в матче с «Аталантой» (3:4), а туром ранее обыграли «Болонью» (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кальяри» составляет семь матчей

«Дженоа» победил в двух из последних восьми выездных поединков

Последние две очные встречи команд завершились победой «Дженоа» (1:0)

«Кальяри» пропускает дома минимум два гола в четырех из пяти последних матчей

Прогноз

Команды доигрывают чемпионат и вполне вероятно сыграют в спокойном темпе без большого количества голевых моментов. Поставить на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.35.