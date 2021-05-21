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«Кальяри» — «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

сегодня, 05:31

В 38-м туре Серии А «Кальяри» сыграет дома против «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.533.67
Лига Ставок 2.10 3.55 3.50
Мелбет 2.19 3.46 3.68
1XBET 2.19 3.46 3.68
BetBoom 2.11 3.53 3.63

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход котируется в 3.35. Победа «Дженоа» представлена коэффициентом 3.65.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.32. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.58.

Форма команд

«Кальяри» с середины апреля демонстрирует очень неплохой футбол и не проигрывает. Длительная беспроигрышная серия позволила команде сохранить прописку в высшем дивизионе. В последних двух турах команда поделила очки с «Миланом» и «Фиорентиной» (0:0).

«Дженоа» находится выше своего соперника, на два очка опережая его в турнирной таблице. Вряд ли команда захочет уступать свое место и финишировать ниже нынешней 14-й строчки. В прошлом туре подопечные Давиде Баллардини выдали голевую феерию в матче с «Аталантой» (3:4), а туром ранее обыграли «Болонью» (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Кальяри» составляет семь матчей
  • «Дженоа» победил в двух из последних восьми выездных поединков
  • Последние две очные встречи команд завершились победой «Дженоа» (1:0)
  • «Кальяри» пропускает дома минимум два гола в четырех из пяти последних матчей

Прогноз

Команды доигрывают чемпионат и вполне вероятно сыграют в спокойном темпе без большого количества голевых моментов. Поставить на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 2.04 1.87
Лига Ставок 2.50 1.51 2.02 1.77
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.39 1.55
BetBoom 4.44 1.23 2.53 1.55 2.00 1.85
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:12
Хозяева не проиграют
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