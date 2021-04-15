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«Кальяри» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (17.04.2021)

вчера, 06:42

В 31-м туре Серии А «Кальяри» примет дома «Парму». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.563.33
Лига Ставок 2.27 3.45 3.25
Фонбет 2.20 3.50 3.20
1хСтавка 1.83 7.60 2.38
Мелбет 2.28 3.58 3.34
BetBoom 2.27 3.45 3.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.21. Победа «Пармы» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» оценивается в 1.75.

Форма команд

«Парма» занимает предпоследнее место в чемпионате и отстает от спасительной 17-й строчки на семь очков. При этом у идущего на этом месте «Торино» есть игра в запасе. В ближайшем матче «Парму» устроит только победа. В прошлом туре «крестоносцы» проиграли дома «Милану» (1:3), а туром ранее сыграли вничью с «Беневенто» (2:2).

«Кальяри» так же находится в зоне вылета, отставая от «Торино» на 5 очков и так же сыграв на одну игру больше «быков». «Кальяри» уже несколько туров подряд не может набрать очки, и вероятность понижения в классе очень высока. В последних двух турах «Кальяри» уступил «Интеру» (0:1) и «Вероне» (0:2).

Информация для ставок

  • «Парма» выиграла один поединок из десяти последних в Серии А
  • «Кальяри» проиграл четыре матча подряд в чемпионате
  • Три последних выездных матча «Пармы» закончились ничейными результатами
  • «Кальяри» проиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Это важнейший и принципиальный матч для обеих команд, поэтому коллективы вряд ли будут сильно рисковать и открываться. Предполагаем, что матч не будет богат на забитые мячи. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.48 1.90 2.01 1.51 2.74
Лига Ставок 2.55 1.52 1.80 2.02 1.43 2.85
Мелбет 1.92 2.02
BetBoom 2.72 1.49 1.87 1.99 1.50 2.69
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Парма»
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