«Кальяри» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (17.04.2021)

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вчера, 06:42

В 31-м туре Серии А «Кальяри» примет дома «Парму». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.21. Победа «Пармы» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» оценивается в 1.75.

Форма команд

«Парма» занимает предпоследнее место в чемпионате и отстает от спасительной 17-й строчки на семь очков. При этом у идущего на этом месте «Торино» есть игра в запасе. В ближайшем матче «Парму» устроит только победа. В прошлом туре «крестоносцы» проиграли дома «Милану» (1:3), а туром ранее сыграли вничью с «Беневенто» (2:2).

«Кальяри» так же находится в зоне вылета, отставая от «Торино» на 5 очков и так же сыграв на одну игру больше «быков». «Кальяри» уже несколько туров подряд не может набрать очки, и вероятность понижения в классе очень высока. В последних двух турах «Кальяри» уступил «Интеру» (0:1) и «Вероне» (0:2).

Информация для ставок

«Парма» выиграла один поединок из десяти последних в Серии А

«Кальяри» проиграл четыре матча подряд в чемпионате

Три последних выездных матча «Пармы» закончились ничейными результатами

«Кальяри» проиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Это важнейший и принципиальный матч для обеих команд, поэтому коллективы вряд ли будут сильно рисковать и открываться. Предполагаем, что матч не будет богат на забитые мячи. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет.