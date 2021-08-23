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«Кальяри» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.08.2021)

вчера, 10:39

В первом туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле примет «Специю».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.624.03
Фонбет Live! 13.00 1.07 27.00
Мелбет 1.79 3.69 4.96
1XBET 1.84 3.82 4.74
BetBoom 1.85 3.56 4.65

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.78 на победу «Специи», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.66, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Кальяри», который недавно подписал хавбека «Пармы», стартовал в сезоне игрой в Кубке Италии, где в рамках стадии 1/32 финала смог пройти «Пизу», обыграв ее со счетом (3:1). Ранее команда также проводила товарищеские встречи, в которых была зафиксирована победа над «Ольбией» (3:0) и поражение от испанской «Мальорки» (0:1).

ФК «Специа» также принимал участие в данной стадии Кубка Италии. Команда в гостях сразилась с «Порденоне», в итоге клуб смог одолеть соперника из низшего дивизиона со счетом (3:1). Коллектив хорошо подготовлен к сезону.

Информация для ставок

• «Кальяри» в последних пяти поединках одержал три победы
• Беспроигрышная серия «Специи» составляет четыре поединка
• Крайняя очная встреча завершилась поражением «Кальяри» со счетом (1:2)
• Последние пять матчей с участием «Специи» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.42 1.93 1.98 1.53 2.48
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.26 1.72
BetBoom 2.57 1.55 1.80 2.09 1.46 2.88
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Все комментарии
483duxauxj63
483duxauxj63
вчера в 11:09
Футбольный клуб Кальяри выиграет матч.
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