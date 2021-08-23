«Кальяри» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.08.2021)

В первом туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле примет «Специю».
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2 : 2
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.78 на победу «Специи», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.66, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.0.
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Кальяри», который недавно подписал хавбека «Пармы», стартовал в сезоне игрой в Кубке Италии, где в рамках стадии 1/32 финала смог пройти «Пизу», обыграв ее со счетом (3:1). Ранее команда также проводила товарищеские встречи, в которых была зафиксирована победа над «Ольбией» (3:0) и поражение от испанской «Мальорки» (0:1).
ФК «Специа» также принимал участие в данной стадии Кубка Италии. Команда в гостях сразилась с «Порденоне», в итоге клуб смог одолеть соперника из низшего дивизиона со счетом (3:1). Коллектив хорошо подготовлен к сезону.
Информация для ставок
• «Кальяри» в последних пяти поединках одержал три победы
• Беспроигрышная серия «Специи» составляет четыре поединка
• Крайняя очная встреча завершилась поражением «Кальяри» со счетом (1:2)
• Последние пять матчей с участием «Специи» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
Прогноз
Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.66 в букмекерской конторе Мелбет.