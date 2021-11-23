«Кардифф» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 16:29

24 ноября 2021 года «Кардифф» на стадионе «Кардифф Сити» примет «Халл Сити». Этот матч состоится в рамках 19-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кардифф Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа гостей в 3.70.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Кардифф» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в десяти матчах. Всего у «Кардиффа» 19 забитых и 32 пропущенных мяча. В последних играх «Кардифф» выиграл у «Престона», а также одолел «Хаддерсфилд» и проиграл КПР .

«Халл Сити» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у «Халл Сити» 13 забитых и 22 пропущенных мяча в 18 матчах сезона в Чемпионшипе. В последних встречах «Сити» выиграл у «Бирмингема», а также справился с «Барнсли», но не смог обыграть «Вест Бромвич».

Информация для ставок

«Халл Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Кардифф Сити» выиграл два поединка из последних пяти

У «Халл Сити» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Учитывая то, как эти команды любят забивать и пропускать, логично сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80. Фаворитом в этой игре является «Кардифф», так как этот английский клуб выглядит чуть лучше на фоне своего оппонента.