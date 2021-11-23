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«Кардифф» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

23 ноября 2021, 16:29

24 ноября 2021 года «Кардифф» на стадионе «Кардифф Сити» примет «Халл Сити». Этот матч состоится в рамках 19-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Кардифф
Халл Сити
0 : 1
завершен
24 ноября 2021, 22:45
среда
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кардифф Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа гостей в 3.70.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Кардифф» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в десяти матчах. Всего у «Кардиффа» 19 забитых и 32 пропущенных мяча. В последних играх «Кардифф» выиграл у «Престона», а также одолел «Хаддерсфилд» и проиграл КПР.

«Халл Сити» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у «Халл Сити» 13 забитых и 22 пропущенных мяча в 18 матчах сезона в Чемпионшипе. В последних встречах «Сити» выиграл у «Бирмингема», а также справился с «Барнсли», но не смог обыграть «Вест Бромвич».

Информация для ставок

  • «Халл Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Кардифф Сити» выиграл два поединка из последних пяти
  • У «Халл Сити» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Учитывая то, как эти команды любят забивать и пропускать, логично сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80. Фаворитом в этой игре является «Кардифф», так как этот английский клуб выглядит чуть лучше на фоне своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.57 1.78 2.12
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Все комментарии
s9rvnzepcu5s
s9rvnzepcu5s
23 ноября в 17:28
Футбольный клуб Кардифф одержит победу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 ноября в 17:26
«Кардифф» выиграет матч.
cvmt4p4u4rqy
cvmt4p4u4rqy
23 ноября в 17:25
Футбольный клуб Кардифф выиграет матч.
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