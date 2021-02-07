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«Кастельон» — «Мирандес». Прогноз на матч испанской Сегунды (07.02.2021)

сегодня, 09:34

«Кастельон» принимает на своем поле «Мирандес». Этот поединок запланирован на 7 февраля 2021 года и пройдет в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч в Сегунде.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.232.962.59
Лига ставок 3.25 2.85 2.45
Pin-up 3.00 2.90 2.54

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом поединке победит «Мирандес». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценили в 2.85, а победу «Кастельона» в 3.30. Такие коэффициенты можно объяснить тем, что оба клуба находятся не в лучшей форме.

Форма команд

«Кастельон» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице Сегунды и имеет в активе 22 пункта. Свой последний поединок клуб проиграл «Альмерии» со счетом 1:3. Команда может отправиться в низший дивизион, если продолжит играть так, как играет сейчас.

«Мирандес» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. У клуба 33 пункта в активе. Команда выиграла свой последний поединок у «Лас-Пальмаса» со счетом 2:0. Если «Мирандес» продолжить играть в том же духе, у команды есть все шансы на то, чтобы попасть в зону плей-офф для попадания в высший дивизион Испании.

Информация для ставок

  • «Кастельон» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Мирандеса» две победы и три поражения в последних пяти матчах
  • «Мирандес» выиграл в 5 гостевых матчах из 11

Прогноз

В этом противостоянии можно поставить на «оба клуба забьют хотя бы в одном тайме» — коэффициент 3.10. Также актуальной будет ставка на то, что «Кастельон» выиграет хотя бы один тайм — коэффициент 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Жирона» — «Леганес».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.232.962.59
Лига ставок 3.25 2.85 2.45
Pin-up 3.00 2.90 2.54
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кастельон»
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