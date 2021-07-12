Катар – Панама: прогноз на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ (14.07.2021)

1626114698

вчера, 21:31

14 июля в Хьюстоне пройдет матч первого тура группового раунда Золотого Кубка КОНКАКАФ , в котором сыграют сборные Катара и Панамы.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этой игре букмекеры отдают номинальным хозяевам поля. Поставить на победу Катара в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.33, ничья находится на отметке 3.20, а победу Панамы предлагают сыграть по котировке 3.15.

Аналитики букмекера также считают, что команды сыграют в осторожной манере. Исход ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.64, ТБ (2,5) – 2.36.

Форма команд

В 2021 году Катар сыграл два официальных поединка. В квалификации к ЧМ в зоне Азии команда с одинаковым счетом 1:0 победила в гостях Оман и Индию.

Катарская команда, которая зимой будет принимать домашний ЧМ -22, недавно провела два спарринга. В них были одержаны победы над дублерами Хорватии (3:1) и сборной Сальвадора (1:0). Отметим, что в Золотом Кубке КОНКАКАФ эта сборная выступает в качестве приглашенной команды.

В 2021 году Панаме удалось одержать пять побед. В поединках квалификации ЧМ -2022 сборная обыграла Барбадос (1:0), Доминику (2:1), Ангилью (13:0), Доминиканскую республику (3:0) и Кюрасао (2:1). Последний поединок панамцы провели первого июля, уступив в контрольной встрече Мексике (0:3).

Информация для ставок

• Катар не пропускал больше гола в 8 прошлых матчах во всех турнирах

• Панама не побеждала в 3 из 5 предыдущих выездных поединков

• В 4 из 5 предыдущих матчей Катара выигрывала ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.