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Катар – Панама: прогноз на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ (14.07.2021)

вчера, 21:31

14 июля в Хьюстоне пройдет матч первого тура группового раунда Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором сыграют сборные Катара и Панамы.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.133.47
Лига Ставок 2.23 3.15 3.40
Мелбет 2.29 3.20 3.28
1XBET 2.29 3.20 3.28
BetBoom 2.23 3.05 3.40

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этой игре букмекеры отдают номинальным хозяевам поля. Поставить на победу Катара в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.33, ничья находится на отметке 3.20, а победу Панамы предлагают сыграть по котировке 3.15.

Аналитики букмекера также считают, что команды сыграют в осторожной манере. Исход ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.64, ТБ(2,5) – 2.36.

Форма команд

В 2021 году Катар сыграл два официальных поединка. В квалификации к ЧМ в зоне Азии команда с одинаковым счетом 1:0 победила в гостях Оман и Индию.

Катарская команда, которая зимой будет принимать домашний ЧМ-22, недавно провела два спарринга. В них были одержаны победы над дублерами Хорватии (3:1) и сборной Сальвадора (1:0). Отметим, что в Золотом Кубке КОНКАКАФ эта сборная выступает в качестве приглашенной команды.

В 2021 году Панаме удалось одержать пять побед. В поединках квалификации ЧМ-2022 сборная обыграла Барбадос (1:0), Доминику (2:1), Ангилью (13:0), Доминиканскую республику (3:0) и Кюрасао (2:1). Последний поединок панамцы провели первого июля, уступив в контрольной встрече Мексике (0:3).

Информация для ставок

• Катар не пропускал больше гола в 8 прошлых матчах во всех турнирах
• Панама не побеждала в 3 из 5 предыдущих выездных поединков
• В 4 из 5 предыдущих матчей Катара выигрывала ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.81 1.57 2.42
Лига Ставок 1.97 1.78 1.54 2.38
Мелбет 1.59 2.47
1XBET 1.59 2.47
BetBoom 1.98 1.76 1.54 2.35 1.25 3.60
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