«Клермон» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (19.09.2021)

В рамках шестого тура чемпионата Франции «Клермон» проведет домашнюю игру против «Бреста».
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0 : 0
24’
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Бетсити предложены такие ставки на эту игру: победа «Клермона» идет по коэффициенту 1.86, ничья – 3.94, а заключить пари на победу «Бреста» можно по котировке 4.24.
Букмекеры считают, что данный поединок получится результативным. Исход ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Клермон» ударно начал выступления в Лиге 1. К шестому туру чемпионата клуб подходит на шестой строчке рейтинга, набрав восемь очков. В двух первых играх команде удалось победить «Бордо» (2:0) и «Труа» (2:1), а затем последовали две ничьи – «Лион» (3:3) и «Мец» (2:2). Единственное фиаско «Клермон» потерпел в прошлом туре от ПСЖ (0:4).
«Брест» пока втягивается в сезон. У команды три ничьих и два поражения, а три очка располагают клуб на 17-й строчке общего зачета. В предыдущем поединке чемпионата Франции «Брест» принимал дома «Анже», где хозяева не смогли удержать победный счет (1:1), а до этого «красно-белые» уступили «Страсбуру» (1:3) и ПСЖ (2:4).
Информация для ставок
• «Брест» не побеждал в 14 из 15 прошлых гостевых матчей Лиги 1
• В 3 последних матчах «Клермона» сыграла ставка ТБ(2,5)
• «Клермон» пропускал минимум 2 гола в 3 предыдущих турах чемпионата
Прогноз
На этот матч рекомендуем ставку «обе забьют – да». «Брест», у которого еще нет побед, находится в сложной ситуации, поэтому гости должны сыграть с прицелом на атаку. «Клермон» же забивал голы во всех играх чемпионата, кроме поединка с ПСЖ.