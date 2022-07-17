«Колон» — «Альдосиви». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (19.07.2022)

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17 июля 2022, 15:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Колон». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Альдосиви» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Колон» в последних пяти матчах чемпионата Аргентины смог одержать только одну победу, что определенно беспокоит болельщиков и руководство клуба. Команда занимает низкое для себя 16 место с девятью набранными баллами и нуждается в положительных результатах и эмоция. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы у футболистов будет отличный шанс набрать важные три балла. Два последних матча «Колона» завершились ничьей с «Химнасией» (0:0) и победой над «Велес Сарсфилд» (2:1).

«Альдосиви» не смог исправить ситуацию после неудачного старта сезона и остается замыкающей командой в турнирной таблице. Коллектив набрал всего четыре балла и отстает на один пункт от ближайшего преследователя. Чтобы глобально исправить ситуацию, тренерскому штабу нужно вносить серьезные изменения в состав и тренировочный процесс. В прошлом туре «Альдосиви» проиграл на своем поле «Атлетико Тукуман» (0:1), а ранее уступил «Дефенса и Хустисия» (2:3).

Информация для ставок

«Альдосиви» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Колон» забивал в восьми из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Колон» показывает не лучшие результаты, однако в этом матче за счет фактора домашнего поля у команды есть отличный шанс набрать важные три очка и поверить в собственные силы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.