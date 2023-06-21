«Колорадо Рэпидс» — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 16:54

Ставки букмекеров

«Колорадо Рэпидс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» идет на последнем месте в западной конференции и имеет в своем активе 13 баллов, уступая «Лос-Анджелес Галакси» по дополнительным показателям. Коллектив вряд ли может рассчитывать на место в плей-офф, ведь отстает на восемь пунктов от девятой позиции. В двух последних матчах «Колорадо Рэпидс» проиграл на выезде «Орландо Сити» (0:2), а ранее поделил очки с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).

«Ванкувер» держится в середине турнирной таблицы, а именно на восьмом месте с 22 баллами и опережает «Портленд Тимберс» только на один пункт. Чтобы не покинуть зону плей-офф, команде очень важно набирать очки в предстоящей встрече и развивать успех в последующих поединках. В прошлом туре МЛС «Ванкувер» сыграл вничью на своем поле с «Цинцинати» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Монреаль» (2:1).

Информация для ставок

«Колорадо Рэпидс» проиграл семь из восьми последних матчей в МЛС

Пять последних матчей «Ванкувера» завершились исходом «обе забьют»

«Колорадо Рэпидс» выиграл два из пяти последних матчей с «Ванкувером» при одном поражении

Прогноз

«Ванкувер» гораздо сильнее своего соперника на данный момент и в предстоящем поединке даже выездной статус не должен помешать клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.